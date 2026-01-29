متحف زايد الوطني يقدم تذاكر دخول مخفضة للأشقاء الكويتيين

أعلن متحف زايد الوطني إطلاق مبادرة خاصة للترحيب بالزوار من مواطني دولة الكويت، وذلك ضمن أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية، خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2026.

ويحصل الزوار من الأشقاء الكويتيين على خصم بنسبة 30 % على تذاكر الدخول إلى المتحف طوال أسبوع الاحتفاء. ويمكن شراء التذاكر مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني، أو مباشرة من مكتب التذاكر في المتحف.

ويعكس أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية عمق الروابط التاريخية المتجذرة التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين. ويتطلع متحف زايد الوطني إلى الترحيب بالأشقاء من دولة الكويت، ودعوتهم لاكتشاف الإرث التاريخي العريق لهذه الأرض، والتعرف على الروابط التاريخية والثقافية المشتركة بين الدولتين.