بحث التعاون وزيادة التبادل التجاري بين دبي والكويت

استقبل الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، خالد عبد الرحيم الزعابي، القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة فرص الشراكة المستقبلية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، واستعراض عدد من المبادرات المشتركة التي تسهم في تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل والتكامل بين المؤسسات المعنية وزيادة حجم التبادل التجاري بين دبي والكويت.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور عبدالله بوسناد بالقنصل الكويتي، مؤكداً عمق الروابط التاريخية التي تجمع الإمارات والكويت، ومشيداً بمستوى التعاون القائم بين مؤسسات البلدين الشقيقين، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية، وبهذه المناسبة، قدم التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت، متمنياً للكويت دوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر، وتكثيف اللقاءات المشتركة بما يسهم في بناء شراكات مستدامة قائمة على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات المتسارعة في مجالات التجارة والخدمات الجمركية، مشيرين إلى أن هذه اللقاءات تمثل منصة فاعلة لتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم المبادرات التي تعكس رؤية القيادتين في دولة الإمارات ودولة الكويت نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتعاوناً يخدم شعبي البلدين الشقيقين.

وأعرب خالد عبد الرحيم الزعابي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالدور الريادي الذي تقوم به جمارك دبي كنموذج متقدم في العمل الجمركي، ومؤكداً حرص القنصلية العامة لدولة الكويت على دعم كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى التعاون المؤسسي بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.