المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي يستعرض العلاقات التاريخية وآفاقها

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، ينطلق، غداً الخميس، المنتدى الإعلامي الإماراتي الكويتي، ضمن فعاليات أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد» الذي يمتد من 29 يناير الجاري لمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة.

ويشكل المنتدى منصة شاملة لاستعراض العلاقات التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية بين البلدين، وتكريم الرواد الذين أسهموا في بناء هذه الروابط منذ بداياتها، كما يضم 8 جلسات رئيسية يشارك فيها نخبة من المتحدثين من البلدين.

ويقدم المنتدى حوارات استراتيجية مع شخصيات دبلوماسية وثقافية بارزة، لتسليط الضوء على آفاق العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الخليجي، واستحضار المحطات التاريخية والثقافية والإنسانية التي جمعت الشعبين عبر سنوات من التبادل والتعاون المشترك.

مسارات متجذرة للشراكة

وتستعرض جلسة «شراكة استراتيجية وأخوة للأبد» المسار السياسي والدبلوماسي للعلاقات الإماراتية–الكويتية عبر أبرز محطاتها، ويتحدث فيها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ويدير الجلسة خليفة المزين.

وتسلط جلسة «حرب الخليج والتلاحم الإماراتي الكويتي» الضوء على الدور الإماراتي المشرّف في الكويت أثناء أزمة الغزو العراقي عام 1990، ويشارك فيها الفريق ركن طيار متقاعد رشاد محمد السعدي، واللواء ركن طيار متقاعد عبيد العنزي، واللواء ركن طيار متقاعد صابر السويدان، والمقدم ركن متقاعد سالم علي أحمد الشحي، ويدير الجلسة الإعلامي جمال الملا.

وتتناول جلسة «جيل المستقبل: الإماراتيون في الكويت وتجربة التميز الأكاديمي» التجربة التعليمية الرائدة للطلبة الإماراتيين في الكويت، ودورها في بناء علاقات ووشائج أخوية متينة ومثمرة في مجال التعليم. ويشارك في الجلسة الدكتور حبيب العطار، أمين عام جمعية المسرحيين الإماراتية، وجمال مطر، إعلامي ومؤلف ومخرج مسرحي، ويدير الجلسة حمد قلم.

وفي جلسة «المشهد الثقافي التاريخي للكويت في الإمارات.. الجذور والملامح» يتم استعراض التأثير الثقافي المتبادل بين البلدين منذ مرحلة مبكرة، والملامح والأسس المشتركة بين الإمارات والكويت في هذا المجال، ويتحدث فيها بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وتديرها هند النقبي.

وتعرض جلسة «الرياضة في الإمارات والكويت.. روح واحدة» أبرز مراحل التعاون الرياضي بين البلدين، قبل الاتحاد وبعده، وتناقش تأثير بطولات الخليج والمعسكرات المشتركة على تقريب الشعوب.

ويشارك فيها مظفر الحاج، الملحق الثقافي السابق في دولة الكويت، وبشار عبدالله، مدير الهيئة العامة للرياضة بالتكليف في دولة الكويت، ويدير الجلسة محمد الجوكر، الباحث والمؤرخ الرياضي الإعلامي.

تقارب ثقافي وفني

وتتناول جلسة «الأغنية الإماراتية الكويتية» مسيرة التعاون الفني بين الإمارات والكويت، وتسلط الضوء على المحطات التي تحولت فيها الأغنية المشتركة إلى رمز ثقافي ووجداني لشعوب الخليج.

ويشارك فيها خالد ناصر، ملحن ومؤلف موسيقي، والملحن أنور عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين، والملحن إبراهيم جمعة، مستشار الفنون في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتدير الجلسة أسمهان النقبي.

وتسلط جلسة «صوت الشباب والإعلام الرقمي: تعزيز العلاقات الإماراتية الكويتية عبر المحتوى» الضوء على التحولات العميقة التي أحدثها الإعلام الرقمي في مفهوم التأثير الإعلامي، وتركز على التجارب الإماراتية والكويتية الرائدة في هذا المجال، ويشارك في الجلسة علي نجم، ومنى الرئيسي، وتدير الجلسة هاجر الخوري.

8

جلسات رئيسية يشارك فيها نخبة من المتحدثين من البلدين

حوارات استراتيجية مع شخصيات دبلوماسية وثقافية بارزة

أنور قرقاش يتحدث في جلسة «شراكة استراتيجية وأخوة للأبد»