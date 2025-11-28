تركيا: اندلاع حريق في ناقلتي نفط يالبحر الأسود





أفادت هيئة الملاحة البحرية التركية اليوم الجمعة، بأن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم واشتعلت النيران فيهما في البحر الأسود ما استدعى القيام بعمليات إنقاذ لهما .

وأفادت التقارير بأن طاقمي الناقلتين بحالة جيدة.

وقالت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ، إن الناقلة الأولى التي كانت ترفع علم جامبيا "كايروس" كانت تبحر وهي فارغة متجهة إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، مضيفة أن النيران اشتعلت فيها على مسافة نحو 28 ميلاً (45 كيلومترًا) قبالة ساحل محافظة كوجالي التركية.

وأرجعت السلطات البحرية سبب اندلاع الحريق إلى "مؤثرات خارجية"، دون الكشف عن أية تفاصيل.

وفي غضون ساعة، أبلغت الهيئة البحرية عن أن ناقلة ثانية، هي الناقلة "فيرات"، تعرضت "لضربة" أثناء إبحارها في البحر الأسود على مسافة نحو 35 ميلاً بحرياً قبالة السواحل التركية. ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الناقلة لتقديم المساعدة.

وأفادت السلطات بأن جميع أفراد طاقم الناقلة الثانية في أمان رغم الإبلاغ عن تصاعد دخان كثيف من غرفة المحركات.

ووفقا لقناة إن تي في الإخبارية الخاصة لم يعرف سبب الحريق بشكل فوري .

ونشرت السلطات البحرية لقطات من على بعد لدخان يتصاعد من المنطقة التي اشتعلت فيها النيران في الناقلة "كايروس".