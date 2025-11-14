السلطات التركية تقبض على 4 أشخاص إثر وفاة 3 ألمان بالتسمم

ألقت السلطات التركية القبض على أربعة أشخاص بعد وفاة امرأة من هامبورج وطفليها.

وأعلن وزير العدل التركي يلماز طونتش المستجدات عبر منصة إكس اليوم الجمعة. وأفادت قناة "تي آر تي" الرسمية بأن المشتبه بهم هم بائعو حلوى وبلح البحر المحشي وطبق يسمى (كوكوريتش) يتم إعداده من أحشاء العجل.

ويعتقد أن التسمم الغذائي قد يكون السبب في وفاة أفراد الأسرة الألمانية الثلاثة، لكن لم يتم تأكيد هذا الأمر بعد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن والد الطفلين ما زال يتلقى العلاج في الرعاية المركزة.

وسافر الأب والأم والإبن ( 6 سنوات) والابنة (3 سنوات) إلى إسطنبول يوم الأحد الماضي. وقيل إنهم تناولوا أطعمة في أماكن مختلفة.

وفي البداية خضعت الأسرة للعلاج في المستشفى للاشتباه في الإصابة بالتسمم الغذائي أمس الأول الأربعاء، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، لكنهم خرجوا جميعا من المستشفى لاحقا، وتم نقل الأسرة بأكملها إلى المسشتشفى مجددا. وتوفي الطفلان، ولحقت بهما الأم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأسرة لها جذور تركية وسافرت إلى إسطنبول لقضاء إجازة.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أنهم مواطنون ألمان.

وبحسب وزير العدل، تم سحب عينات من الأماكن التي تناولت فيها الأسرة الأطعمة. وكانت الشرطة أغلقت متجرا في بشكتاش من قبل.

ونقلت صحيفة جمهوريت التركية عن إدارة البلدية القول إنه "تم إغلاق المتجر الذي يُعتقد أنه تسبب في الحادث بشكل دائم من جانب الوحدات المختصة في بلديتنا لحماية الصحة والسلامة العامة".