تركيا: مقتل 20 جندياً في تحطم طائرة عسكرية داخل جورجيا

أعلن وزير الدفاع التركي يشار جولر اليوم الأربعاء مقتل جميع العسكريين العشرين الذين كانوا على متن طائرة شحن عسكرية تحطمت في جورجيا.

وأوضح الوزير أن الطائرة وهي من طراز "سي 130" كانت قد أقلعت من أذربيجان وكانت في طريقها إلى تركيا عندما سقطت يوم الثلاثاء في بلدية سيجناجي الجورجية، قرب الحدود مع أذربيجان.

وقال جولر في بيان نشره على منصة إكس مرفقا بصور العسكريين القتلى: "استشهد رفاقنا الأبطال في 11 نوفمبر 2025، عندما تحطمت طائرتنا العسكرية من طراز سي 130، التي أقلعت من أذربيجان متجهة إلى بلادنا، بالقرب من الحدود بين جورجيا وأذربيجان".

وأشار جولر إلى أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق.

وكانت وزارة الدفاع الوطني التركية، قالت على حسابها في منصة X، إن الطائرة من طراز C-130 أقلعت من أذربيجان، وكانت في طريقها للعودة إلى تركيا عندما تحطمت.

وأضافت الوزارة أن على متن الطائرة 20 عسكريا، منهم أفراد الطاقم، فيما ذكر وزير الداخلية التركي علي يرليكاي، أن السلطات الجورجية وصلت إلى موقع الحادث حوالي الساعة الخامسة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش).

وأظهرت لقطات فيديو، عرضتها وسائل الإعلام التركية، الطائرة وهي تدور في الهواء وتترك خلفها أثرا من الدخان الأبيض.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية إن الطائرة تحطمت في بلدية سيجناجي قرب الحدود الأذربيجانية، مشيرة إلى بدء تحقيق في الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول) عن هيئة الطيران الجورجية قولها إن الاتصال بالطائرة فُقد بعد دقائق من دخولها المجال الجوي الجورجي، ولم تصدر الطائرة أي نداء استغاثة.