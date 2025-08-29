تركيا تقطع العلاقات الاقتصادية وتغلق مجالها الجوي أمام إسرائيل

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم "الجمعة"، أن بلاده قطعت علاقاتها التجارية مع إسرائيل بشكل كامل، وستغلق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمام البرلمان التركي في كلمة نقلها التلفزيون "لقد أغلقنا مرافئنا أمام السفن الإسرائيلية. لا نسمح للسفن التركية بالتوجه لموانئ إسرائيلية... ولا نسمح لسفن الشحن التي تحمل أسلحة وذخائر لإسرائيل بدخول مرافئنا ولا نسمح لطائراتهم بدخول مجالنا الجوي".

وفي حين لم تظهر بعد العواقب الاقتصادية لهذه الخطوة، فإن التحويلات الناجمة عن المجال الجوي المغلق قد تزيد من وقت سفر الرحلات الجوية من إسرائيل إلى دول مثل جورجيا وأذربيجان بما يقرب من ساعتين.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير تفيد بأن سلطات الموانئ التركية بدأت بشكل غير رسمي في مطالبة وكلاء الشحن بتقديم خطابات تؤكد أن السفن غير مرتبطة بإسرائيل ولا تحمل بضائع عسكرية أو خطرة متجهة إلى البلاد.

وبحسب مصادر ملاحية فإن هذه الخطوة هي خطوة أخرى اتخذتها تركيا ضد إسرائيل بعد أن قطعت العام الماضي التجارة مع البلاد، والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار سنويا، بسبب حربها في غزة.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم، عن مصادر إسرائيلية قولها إن فيدان لم يعلن عن قرارات جديدة ضد إسرائيل، وإنما كان يتحدث أمام البرلمان عن قرارات سابقة. وأضافت أن المقصود بحظر الطيران هو منع الرحلات العسكرية.

في نوفمبر الماضي منعت تركيا طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من عبور مجالها الجوي ما اجبره على إلغاء مشاركته في قمة المناخ المنعقدة في أذربيجان. وألغى نتانياهو زيارة أخرى لباكو في مايو بعدما رفضت أنقرة السماح لطائرته بالعبور.

وأعلنت كبرى شركات الشحن الإسرائيلية الأسبوع الجاري أنه تم إبلاغها بإجراءات جديدة اتخذتها تركيا في 22 أغسطس، تمنع "السفن المملوكة أو التي تديرها أو تشغلها مؤسسات مرتبطة بإسرائيل" من الرسو في الموانئ التركية.