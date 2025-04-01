أملاً في التغيير.. جيل جديد يقود احتجاجات تركيا

اندلعت احتجاجات حاشدة، أخيراً، في تركيا، بعد القبض على المعارض البارز أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول وحبسه على ذمة المحاكمة بتهم فساد، كان اللافت فيها تصدر جيل جديد من الشباب المطالبين بالتغيير في بلد يرونه يزداد استبداداً.

وعلى عكس أجيال أكبر سناً عايشت حملة القمع العنيفة ضد احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، يقول المتظاهرون الشباب اليوم، إن المخاطر لن تثنيهم عما يفعلون.

واستجاب مئات الآلاف من الأتراك في شتى أنحاء البلاد لدعوات المعارضة للاحتجاج منذ القبض على إمام أوغلو الأسبوع الماضي.

وكانت الاحتجاجات سلمية في معظمها لكن السلطات اعتقلت أكثر من ألفي شخص.

وقال حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية وبعض القوى الغربية إن القضية المحبوس بموجبها إمام أوغلو خطوة سياسية للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.

وتنفي الحكومة أي تدخل في شؤون المحاكم وتؤكد استقلالية القضاء.

واحتشد الطلاب من شتى أنحاء تركيا في مواجهة حواجز الشرطة وشاحنات مدافع المياه.

وسجلت طائرات مسيرة مقاطع لاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في جامعة الشرق الأوسط التقنية.

يقول يزن أتيسيان (20 عاماً) الطالب في جامعة الشرق الأوسط التقنية: "أرى أن النشأة في ظل نظام حكم واحد تجعلنا جيلاً يسعى إلى التغيير ويبحث عن دليل على أننا نعيش في ديمقراطية".

وأضاف: "فكرة السلطة الدائمة تخيفنا".

وتابع أن الجميع مستهدفون في الحملة الأمنية "ليس الأقليات فحسب، ولا النساء فحسب، ولا جماعة المثليين فحسب، إنها ضدنا جميعاً".

حافة هاوية

إضافة إلى الإحباط السياسي، أذكت المصاعب الاقتصادية الاضطرابات، فقد جعل التضخم المرتفع والبطالة الشباب يشعرون بأن مستقبلهم يضيع.

وقالت محتجة تدعى دويجو (25 عاما) في إحدى بؤر احتشاد المعارضة في إسطنبول: "تخرجت في عام 2024، لكنني لا أستطيع العثور على عمل، وعائلتي تعاني مالياً".

وأضافت أنها تخشى على سلامتها لكنها قلقة أيضاً على أصدقائها الذين "اعتقل بعضهم بالفعل".

وتتزايد المخاوف بشأن رد فعل الدولة، حيث قالت دويجو التي كانت تضع قناعاً على وجهها: "لا أريد أن أظهر وجهي لأن الشرطة قد تستهدفني.. وهذا سيدمر عائلتي إذا حدث".

وعلى الرغم من المخاطر، ما زال المحتجون صامدين.

بقول يزن: "هذه فرصتنا الأخيرة فيما يبدو".

وأضاف: "إذا لم ننجح، سيضطر كثيرون منا إلى مغادرة تركيا".

وترفض الحكومة الاحتجاجات وتصفها بأنها ذات دوافع سياسية، لكن الاضطرابات التي يقودها الشباب تشير إلى انقسام متزايد.

وقال يزن: "يمثل إمام أوغلو الأمل.. وإمكانية التغيير الحقيقي".

ومع استمرار الاحتجاجات، يؤكد الشباب الأتراك أن مطالبهم بسيطة وهي الديمقراطية والمساءلة ومستقبل يستحق البقاء من أجله.