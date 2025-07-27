إجلاء آلاف السكان في تركيا بسبب حرائق الغابات

أجلت تركيا أكثر من 3600 شخص من مناطق في محافظتين حيث يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات في أنحاء البلاد اليوم وسط موجة حارة شديدة .

وتوقعت هيئة الأرصاد التركية أن تتجاوز درجات الحرارة في مناطق عديدة 40 درجة مئوية، أي أعلى من المعدلات الموسمية بـ (6) إلى (12) درجة.كما سجلت (50) درجة مئوية في جنوب شرق البلاد أمس السبت، للمرة الأولى في التاريخ المناخي المسجل.

وقال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي إن رجال الإطفاء سيطروا إلى حد بعيد على حرائق الغابات في محافظتي مرسين وأنطاليا الجنوبيتين وكذلك محافظة أوشاك بوسط تركيا، لكن الحرائق في محافظة بورصة في الشمال الغربي ومحافظة كارابوك الشمالية لا تزال مشتعلة.

واندلع حريق هائل في إحدى مناطق الغابات في بورصة، التي تضم معظم صناعة السيارات في تركيا، أمس السبت. وأُغلق جزء من الطريق السريع الذي يربط إسطنبول بمدينة إزمير الغربية لفترة وجيزة ليل السبت بسبب الحريق.

نجحت فرق الإطفاء التركية اليوم في السيطرة على حرائق غابات اندلعت في أنحاء متفرقة من البلاد يوم الخميس الماضي 24 يونيو الجاري وأتت على مساحات شاسعة من الأراضي وأجبرت سكان بلدات وقرى على الإخلاء وأودت بحياة 10 من رجال الإطفاء وذلك إثر موجة حر شديدة تتعرض لها تركيا.

وحذر وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومقلي، من أن الرياح القوية والحرارة الشديدة تسبب ظروفا مناخية خطيرة للغاية.

وقد أجلت السلطات السكان من المناطق المهددة بالحرائق، مع السماح لبعضهم بالعودة لاحقا إلى مناطق أُعلن أنها آمنة.