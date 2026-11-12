مقتل 4 عسكريين في تحطم مروحية عسكرية جنوبي تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 عسكريين، اليوم الخميس، في تحطم مروحية عسكرية جنوبي تركيا.

وتحطمت المروحية، مساء اليوم الخميس، في حي سامانكوي الواقع في الضواحي الجنوبية لمدينة ملاطية، عاصمة الولاية، وذلك لأسباب لم تُعرف بعد.

وقالت الوزارة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "إثر حادث تعرضت له مروحيتنا من طراز "إس-70" في ملاطية، لأسباب لم تُعرف بعد، استشهد أربعة من رفاق السلاح الأبطال الذين كانوا على متنها".

وأضافت الوزارة: "نسأل الله أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، ونتقدم بخالص التعازي إلى أسرهم المفجوعة، ونسأل الله أن يلهمهم، وقواتنا المسلحة التركية، وشعبنا النبيل، الصبر والثبات".

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطام المروحية وهو يحترق بالقرب من مجموعة من المباني في منطقة مفتوحة.

وأفادت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية بأن النيران امتدت إلى منزل مجاور، لكنها لم تشر إلى وجود ضحايا على الأرض.

وتم الدفع بفرق من الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع التحطم.