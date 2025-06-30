إجلاء أكثر من 50 ألف شخص بسبب الحرائق في تركيا

أفادت السلطات التركية اليوم "الاثنين" بأن حرائق الغابات المتعددة في البلاد امتدت إلى مناطق سكنية في إقليم إزمير بغرب البلاد وأماكن أخرى.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه تم إجلاء أكثر من 50 ألف شخص من إزمير ومحافظة هاتاي الجنوبية وبيلجيك التي تضررت أيضا.

وأشار الوزير إلى تضرر ما يقرب من 130 مبنى ومنزلاً في إزمير وأكثر من 60 مسكناً و20 حظيرة في بيلجيك.

وعملت فرق الإنقاذ في إزميرطوال الليل لاحتواء الحرائق، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وقال إبراهيم يومقلي وزير الغابات التركي إن حرائق الغابات في منطقتي كويوكاك ودوجانباي في إزمير اشتعلت خلال الليل بسبب الرياح التي بلغت سرعتها بين 40 و50 كيلومترا في الساعة مشيراً إلى أنه تم إخلاء أربع قرى وحيين.

وأوضح أن طائرات الهليكوبتر وطائرات إطفاء الحرائق وغيرها من المركبات وأكثر من ألف رجل إطفاء يحاولون إخماد النيران.