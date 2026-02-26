تحطم مقاتلة تركية أثناء مهمة اعتراض حدودية طارئة

أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس أن طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها الأربعاء، بعدما أُرسلت في مهمة للتحقيق في إشارة رادار مجهولة الهوية على الحدود مع بلغاريا.

وأوضحت الوزارة أن الطيار حاول القفز بالمظلة في اللحظة الأخيرة أثناء الحادث الذي وقع فجر الأربعاء، لكنه لقي حتفه في التحطم.

وقالت الوزارة في بيانها: "في 25 فبراير، وبعد رصد مسار راداري مجهول الهوية على حدودنا مع بلغاريا، أقلعت طائرتان مقاتلتان من طراز إف-16 من قاعدة (بالكشير) في مهمة استجابة طارئة".

وتقع هذه المدينة على بُعد 200 كيلومتر شمال شرق مدينة إزمير الساحلية.

وترصد أنظمة مراقبة الحركة الجوية مسارات الرادار مجهولة الهوية، والتي قد تنتج عن مجموعة من العوامل، من بينها الأحوال الجوية، وأسراب الطيور، ومناطيد الأرصاد الجوية، والطائرات المسيرة.

وأضاف البيان: "انقطع الاتصال اللاسلكي والراداري مع إحدى الطائرتين في الساعة 00:56 صباحاً (21:56 ت غ الثلاثاء)".

ورغم أن الطيار "قام بتفعيل نظام القفز من الطائرة في اللحظة الأخيرة"، إلا أنه لقي حتفه في الحادث، حسبما ورد في البيان دون مزيد من التفاصيل.

وعُثر على حطام طائرة "إف-16" -وهي من إصدار (بلوك 50) لعام 1993- خلال عمليات البحث والإنقاذ، وسيتم تحديد سبب الحادث "بعد فحص دقيق من قِبل فريق التحقيق في الحوادث".

وفي نوفمبر الماضي، علّقت تركيا رحلات طائرات الشحن "سي-130" التابعة لها؛ بعد تحطم إحداها في جورجيا أثناء عودتها من أذربيجان، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها العشرين.

وتحطمت طائرات "إف-16" أخرى، من إنتاج شركة (لوكهيد مارتن) الأميركية، في الأشهر الأخيرة؛ ففي يناير الماضي، تحطمت طائرة "إف-16" تايوانية في البحر خلال مهمة روتينية، وأُفيد بفقدان قائدها الذي قفز بالمظلة في عرض البحر.

وفي أغسطس الماضي، تحطمت طائرة أخرى في بولندا أثناء الاستعدادات لعرض جوي؛ مما أسفر عن مقتل قائدها.