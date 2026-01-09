الجيش السوري يدعو السكان لإخلاء مواقع في حلب

دعا الجيش السوري الجمعة السكان إلى إخلاء مناطق في حي كردي في حلب قبل قصفها، متهما قوات سوريا الديموقراطية (قسد) باستخدامها لأغراض عسكرية، بعيد ساعات من إعلان وقف لإطلاق النار.

واندلعت منذ الثلاثاء اشتباكات دامية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الكرديين في مدينة حلب بين القوات الكردية والحكومية، أوقعت 21 قتيلا، وتبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية فجر الجمعة عن وقف لإطلاق النار في الحيين، ودعت المقاتلين الأكراد إلى إخلائهما تمهيدا لنقلهم إلى مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

لكن المقاتلين رفضوا وأكّد أنها ستواصل "الدفاع" عن مناطقهم.

وبعد ساعات، نشرت وكالة "سانا" الرسمية خرائط أعدها الجيش لمواقع في حي الشيخ مقصود يعتزم "استهدافها"، داعيا السكان إلى "إخلائها فورا"، ومتهما "قسد" باتخاذها "كموقع عسكري لقصف أحياء وسكان مدينة حلب".

وكان الجيش أعلن فتح معبر بين الساعة الرابعة عصرا والسادسة مساء (13:00 و15:00 ت غ) لخروج المدنيين من الشيخ مقصود، بينما دعا المقاتلين الأكراد إلى "إلقاء السلاح".

وشاهد مراسل لفرانس برس قرب حي الشيخ مقصود، عددا من السكان يخرجون منه.

وأرغمت الاشتباكات عشرات الآلاف من السكان خلال الأيام الماضية على الفرار.

واتهمت قوات الأمن التابعة للأكراد في حلب "فصائل مسلحة تابعة لحكومة دمشق" بتنفيذ "محاولتي اقتحام لحي الشيخ مقصود... بدعم مباشر بالدبابات والأسلحة الثقيلة".

وقالت إن قواتها تمكّنت من التصدي للهجومين، مضيفة أن الحي لا يزال "يتعرض لقصف مدفعي مستمر لليوم الرابع على التوالي من قبل الفصائل التابعة لحكومة دمشق".

وتأتي هذه التطورات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) منذ توقيعهما اتفاقا في مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.