احتدام الاشتباكات بين الجيش السوري و«قسد»

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، أن الجيش السوري اشتبك مع مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، التي يقودها الأكراد في مناطق من حلب، أمس، وأمر سكان بعض الأماكن بالإخلاء، متهماً القوات الكردية باستخدام مناطق تقطنها أغلبية كردية لشن هجمات.

ونشر الجيش أكثر من سبع خرائط تحدد المناطق التي قال إنها ستكون مستهدفة، وحث السكان على المغادرة فوراً من أجل سلامتهم.

وأعلنت قيادة العمليات فرض ⁠حظر تجول في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الاشتباكات التي بدأت يوم الثلاثاء أدت إلى نزوح آلاف المدنيين ومقتل وإصابة العديد.

وقالت تركيا إنها مستعدة لتقديم الدعم لسوريا إذا طلب منها ذلك، بعد أن أطلق الجيش السوري بشكل مستقل عملية «لمكافحة الإرهاب» في حلب.