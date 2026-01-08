سوريا : الخبز متوفر ويصل تباعاً في مدينة حلب

أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب السورية اليوم الخميس استمرار توفر مادة الخبز في المدينة.

وأكدت المديرية ، في بيان أوردته المحافظة اليوم، عمل عدد من الأفران على مدار الساعة لضمان الإنتاج والتوزيع، وداعيةً الأهالي إلى عدم التجمع أو التخزين، مشيرةً إلى أن الخبز متوفر ويصل تباعاً.

وتواصلت الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لليوم الثالث على التوالي حيث تعرضت هذه الأحياء للقصف بالأسلحة الثقيلة ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.

وأعلنت مديرية الصحة في حلب ارتفاع حصيلة الضحايا والإصابات جراء القصف والاشتباكات إلى خمسة قتلى و44 جريحاً.

وأفاد مصدر عسكري للوكالة العربية السورية للانباء ( سانا ) ، بأن "الجيش العربي السوري بدأ قصفاً مركزاً باتجاه مواقع تنظيم قسد داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية والتي تم تعميمها".

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت ، في بيان صحفي، حظر التجوال ابتداء من الساعة 30ر1 ظهراً حتى إشعارٍ آخر في أ