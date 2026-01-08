سوريا.. مهلة لإخلاء أحياء كردية في حلب قبل استئناف العمليات العسكرية

حدّدت السلطات السورية الخميس مهلة جديدة لخروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود اللذين تقطنهما غالبية كردية في مدينة حلب، قبل بدء استهداف مواقع القوات الكردية، بعد يومين من اندلاع اشتباكات هي الأعنف بينهما.

وتبادلت القوات الحكومية والكردية منذ الثلاثاء الاتهامات بإشعال الاشتباكات التي أوقعت 17 قتيلا على الأقل، بينهم 16 مدنيا.

وتأتي الاشتباكات على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، منذ توقيعهما اتفاقا في مارس نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وأعلنت سلطات محافظة حلب "إعادة فتح ممرّين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين" من الحيين بين العاشرة صباحا والواحدة ظهرا (07,00-10,00 ت غ).

وحذّر الجيش السوري في بيان من أنه سيبدأ بعد نصف ساعة من انقضاء المهلة "عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع تنظيم قسد".

وتشهد حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، الخميس اقفالا للمدارس والجامعات والمؤسسات، لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع استمرار تعليق حركة الطيران في مطارها الدولي.

وخرج الأربعاء الآلاف من سكان الشيخ مقصود والأشرفية، بينهم نساء وأطفال ومسنون، بعد فتح السلطات "ممرين انسانيين"، بينما طالبت الحكومة "بخروج المجموعات المسلحة" منهما.

وتراجعت ليلا وتيرة القصف الى حد كبير، وفق مراسلي فرانس برس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" صباح الخميس أن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت بالمدفعية والرشاشات الثقيلة أحياء في حلب، فيما اتهمت قوى الأمن الداخلي الكردي القوات الحكومية بقصف حي الأشرفية بالمدفعية والدبابات.

ويتبادل الطرفان منذ أشهر الاتهامات بإفشال الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق وقّعه قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع في 10 مارس لدمج المؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة.

وكان يُفترض إنهاء تطبيق بنوده بنهاية 2025، إلا أن تباينا في وجهات النظر حال دون إحراز تقدم، رغم ضغوط تقودها واشنطن الداعمة للطرفين بشكل رئيسي.

ودعا ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء جميع الأطراف إلى "خفض التصعيد فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وحضّ المعنيين على "استئناف المفاوضات على وجه السرعة".

وفي مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، شارك مئات الأكراد في تظاهرات حاشدة الخميس منددة بالتصعيد في حلب. وحمل متظاهرون لافتات عدة جاء في بعضها "لا للحرب" و"كلنا قسد".

ودخلت كل من تركيا واسرائيل الخميس على خط التصعيد في حلب.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها مستعدة لدعم الجيش السوري بمواجهة القوات الكردية إذا طلبت دمشق ذلك.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري على الأقل