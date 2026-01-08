نزوح جماعي من حلب مع تصاعد الاشتباكات

تسببت الاشتباكات المسلحة المتصاعدة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في مدينة حلب شمال البلاد، في نزوح جماعي لآلاف السكان، مع بدء الجيش عملية عسكرية في شمال المدينة ضد «قسد». وقررت السلطات تعليق الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية في المدينة.

وخرج الآلاف من السكان، من حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمال المدينة، عبر معبرين محددين، بعضهم سيراً على الأقدام وآخرون في سيارات وشاحنات.

وبدأ الجيش بعد ظهر أمس قصف مواقع «قسد» في الحيين، بُعيد انتهاء مهلة حددها لخروج المدنيين. ووضع الجيش السوري كل مواقع «قسد» بمدينة حلب ضمن دائرة الأهداف العسكرية المشروعة.

وقالت وزارة الدفاع، إن قوات «قسد» تواصل استهداف أحياء حلب بالقصف، ما أسفر عن خسائر في صفوف المدنيين والممتلكات. في المقابل، نفت «قسد» الاتهامات.