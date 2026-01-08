عملية سورية ضد «قسد» في حلب

أعلنت وزارة الإعلام السورية، أمس، أن الجيش يعتزم إطلاق عملية عسكرية محدودة ضد تنظيم «قسد» في مدينة حلب شمالي البلاد، رداً على استهدافه مناطق مدنية والقوات الأمنية.

ووضع الجيش السوري كافة المواقع العسكرية التابعة لـ«قسد» في حيي «الشيخ مقصود» و«الأشرفية» بمدينة حلب ضمن «دائرة الأهداف العسكرية المشروعة». جاء ذلك بعد أن جدد التنظيم قصفه أحياء سكنية بمدينة حلب شمالي سوريا لليوم الثالث، وسط اشتباك مع الجيش على محاور عدة.

وقصف التنظيم، أول من أمس، أحياء سكنية وموقعاً للجيش السوري في حلب بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة، ما أسفر عن 5 قتلى، بينهم 4 مدنيين، إضافة إلى 21 مصاباً.

وأفادت وزارة الإعلام السورية بأن الجيش السوري سيباشر عملية عسكرية محدودة في حلب رداً على هجمات «قسد» المستمرة التي استهدفت المناطق المدنية والشوارع الرئيسة والقوات الأمنية. وأكدت الوزارة أن الأنشطة العسكرية ستنفذ بما يتوافق مع القانون الدولي، مع التركيز على إجلاء المدنيين، وأن الاستهداف سيشمل الجماعات المسلحة المسؤولة مباشرة عن الهجمات فقط.

وأشارت إلى أن العملية ستجري بناء على قرار محلي ومطالب أهالي حلب، مؤكدة أن الهدف هو وقف القصف المدفعي المستمر وهجمات القناصة والطائرات المسيرة، واستعادة الأمن، وفتح طريق حلب - أعزاز، وحماية المدنيين.

وأعلن الدفاع المدني السوري إجلاء 850 مدنياً، معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، «استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة في مدينة حلب والقصف الذي تتعرض له أحياء عدة من قبل تنظيم قسد». وأوضح أنه تم تنفيذ عملية الإجلاء عبر نقطتي تجمّع في منطقة العوارض وشارع الزهور، بالتزامن مع تزايد خروج المدنيين من الأحياء القريبة التي تعرضت لقصف تنظيم «قسد». بدوره، أعلن محافظ حلب عزّام الغريب عن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية من أمس وحتى إشعار آخر.