«قسد» تصعد من هجماتها باستخدام "المسيرات" في حلب

قُتل جندي بالجيش السوري وأصيب 4، اليوم الثلاثاء، جراء استهدافهم بطائرة مسيرة من قِبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حلب شمال البلاد، في حين ذكر مصدر طبي أن سيدة قُتلت وأصيب عدد من المدنيين في قصف نفذته «قسد» على حي الميدان في المدينة.

وقالت مصادر إن «اشتباكات اندلعت قرب دوار شيحان في حلب عقب هجوم قوات قسد على مواقع للجيش السوري» وأضافت أن السلطات أغلقت طريق حلب -غازي عنتاب عند دوار الليرمون بعد استهداف قسد عناصر من الجيش السوري على طريق الكاستيلو.

في المقابل، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية من أسمتهم «فصائل تابعة لحكومة دمشق» باستهداف منطقة دير حافر المكتظة بالمدنيين.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس، إصابة 3 عسكريين في هجوم بطائرات مسيرة بريف محافظة حلب (شمال)، نفذه تنظيم قسد، وتوعدت بالرد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة أنه «ضمن تصعيدها المستمر على نقاط الجيش بمختلف مناطق سوريا ، استهدفت قسد بالطائرات المسيرة حاجزاً للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش بمحيط بلدة دير حافر شرق حلب».

وأوضحت أن الاستهداف أسفر عن «إصابة 3 جنود وعطب آليتين»، مؤكدة أن الجيش السوري سيرد على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة، دون ذكر تفاصيل أكثر.ولاحقاً، نقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر عسكري -لم تسمه- قوله «إن الجيش السوري بدأ باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقسد بمحيط دير حافر شرقي حلب، وذلك بعد تحديد موقع إطلاق الطائرات».