مقتل عنصر أمني سوري خلال احتجاجات باللاذقية

قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري برصاص مسلحين من فلول النظام السابق في اللاذقية بالساحل، وفق قناة الأخبارية السورية اليوم الأحد .

بدوره ، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد ، في بيان نشرته وزارة الداخلية السورية اليوم ، :"تعرّضت قواتنا الأمنية والمحتجون، قبل قليل، لإطلاق نار مباشر من جهة مجهولة قادم من حي المشروع العاشر، أثناء تواجدهم على دوار الأزهري و أوتوستراد الجمهورية في مدينة اللاذقية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وعناصر الأمن".

وأضاف أن "مجموعة مسلّحة متخفّية ضمن الاحتجاجات استهدفت إحدى نقاط المهام الخاصة المكلّفة بحمايتها، عبر إلقاء قنبلة هجومية، ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي".

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت إصابة بعض عناصرها جراء "اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد" خلال احتجاجات في محافظة اللاذقية بالساحل السوري.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، في بيان نشرته الوزارة ، :"أقدم مسلحون خلال الاحتجاجات التي دعا إليها غزال غزال في دوار الأزهري بمدينة اللاذقية على إطلاق النار في الهواء، فيما قامت عناصر الأمن الداخلي باحتواء الموقف".

وأضاف :"رصدنا خلال الاحتجاجات على دوار الأزهري في مدينة اللاذقية ودوار المشفى الوطني في مدينة جبلة، تواجد عناصر ملثمة ومسلحة تتبع لما يسمى "سرايا درع الساحل" و"سرايا الجواد" الإرهابيتين، المسؤولتين عن عمليات تصفية ميدانية وتفجير عبوات ناسفة على أوتوستراد M1".

وأفاد الأحمد بــ "اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن الاحتجاجات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة، مما أدى إلى إصابة بعض عناصرنا، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة".