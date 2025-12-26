الخارجية السورية: تفجير المسجد في حمص "محاولة يائسة" لزعزعة الاستقرار

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مدينة حمص أثناء صلاة الجمعة، مؤكدة أن هذا العمل الإجرامي الجبان يشكّل اعتداءً صارخاً على القيم الإنسانية والأخلاقية، ويأتي في سياق محاولات يائسة ومتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وشددت الخارجية السورية على موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة الجهات المتورطة في مثل هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين ودور العبادة.

من جانبه، أكد محافظ حمص أن وحدات الأمن الداخلي كثفت انتشارها في موقع الانفجار الذي وقع في مسجد بحي وادي الذهب، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تتابع الإجراءات الأمنية بدقة، وتعمل على جمع الأدلة الأولية وفتح تحقيقات موسعة لتحديد المتورطين ومحاسبتهم.

وفي حصيلة محدثة، أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 8 قتلى و18 مصاباً، جراء التفجير الذي هزّ المسجد أثناء أداء الصلاة، وسط استنفار طبي وأمني في المنطقة.