3 قتلى باشتباكات في ريف اللاذقية

قتل ثلاثة أشخاص، أمس، خلال اشتباكات مع قوات الأمن السوري في محافظة اللاذقية السورية.

وقال التلفزيون الرسمي إن القتلى من «فلول النظام السابق».

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن عناصر من قوى الأمن الداخلي اشتبكوا مع «مجموعة من المطلوبين الخارجين عن القانون في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية.

كما أشارت إلى إصابة عدد من قوى الأمن. وكان متحدث باسم وزارة الداخلية السورية أكد أن القوات الخاصة التابعة لقوات الأمن الداخلي تنفذ عملية قرب مدينة اللاذقية للقضاء على عصابة مسلحة.

وقال المتحدث إن القوات الخاصة اشتبكت مع أفراد عصابة أثناء قيامها بعملية تمشيط في مزرعة منطقة جبلة بقرية بعبدة بريف اللاذقية، حيث قاوم المسلحون، لكنهم تكبدوا خسائر وتراجعوا، مؤكداً أن قوات الأمن تلاحق المجرمين.