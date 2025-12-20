أحمد الشرع: حلب حجر الأساس في نهوض سوريا الاقتصادي

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا انتقلت من نموذج الحكم الفردي إلى مرحلة يقود فيها الشعب مسار البلاد، معتبراً أن الدور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمواطنين يشكل ركيزة أساسية في بناء سوريا الجديدة.

قال الشرع، في كلمة عبر تقنية الفيديو إلى المشاركين في حملة "حلب ست الكل"، إن مدينة حلب تمثل حجر الأساس في مسار النهوض الاقتصادي لسوريا، واصفاً إياها بالبوابة والمفتاح لكل البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح الشرع، أن حلب كانت ولا تزال ذات مكانة عظيمة، مشيراً إلى أنها ستقود مرحلة التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أنه بعد رفع العقوبات عن سوريا والانفتاح عليها، ستستعيد حلب موقعها الريادي إقليمياً، وليس على المستوى المحلي فحسب لتصبح المركز الرئيسي للنشاطين الاقتصادي والتجاري في عموم البلاد.

وشدد الشرع على أهمية القضاء على الفقر في حلب كخطوة أولى، تمهيدًا للانتقال إلى باقي المحافظات، بهدف رفع المعاناة عن جميع السوريين، مؤكدًا أن التنمية المتوازنة تمثل أولوية وطنية في المرحلة المقبلة.

ودعا الشرع المشاركين في الحملة إلى مواصلة دعم حلب في جهود البناء والتطوير، وعدم الاكتفاء بالمبادرات الخيرية المؤقتة، مؤكدًا أن المدينة وريفها قدما الكثير خلال الثورة السورية، وأن الوفاء لهذا العطاء يتطلب استمرار العمل من أجل نهضتها واستقرارها.