ترامب: الشرع رجل قوي وما زلت أثق به

البيان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار ثقته بالرئيس السوري أحمد الشرع، واصفاً إياه بالرجل القوي.

جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال أحد الصحفيين، مساء الاثنين، بشأن الهجوم الذي وقع السبت الفائت في سوريا، وأدى إلى مقتل جنود أمريكيين.

وأوضح ترامب أن الشرع لا علاقة له بالهجوم، الذي وقع قرب مدينة تدمر السورية، وتابع قائلاً: «هذه منطقة في سوريا لا يسيطرون عليها بشكل كامل. كان الأمر مفاجئاً، وهو (الشرع) حزين جداً حيال ذلك. إنه يعمل على الأمر، وأنا ما زلت أثق به، وهو رجل قوي».

ترامب أكد أن الهجوم مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم سيوجهون ضربة قوية للتنظيم رداً على ذلك.

وفي معرض رده على سؤال حول سبب وجود قوات أمريكية في سوريا قال ترامب: «لأننا نسعى لضمان السلام في الشرق الأوسط، والحفاظ عليه».

وأضاف: «هذه (سوريا) من أصعب المناطق الجغرافية في العالم، تخلصنا من بشار الأسد، وتخلصنا من آخرين كانوا سيئين للغاية وعرقلوا السلام في الشرق الأوسط».

وتعرضت قوات أمن سورية وقوات أمريكية، السبت الماضي، لإطلاق نار قرب مدينة تدمر أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن الهجوم شنه تنظيم «داعش»، وأسفر عن مقتل 3 أمريكيين «جنديان ومدني»، وإصابة 3 عسكريين آخرين.

وعند سؤال ترامب عن موعد بدء عمل قوة حفظ السلام الدولية في غزة قال الرئيس الأمريكي: «أعتقد أنها تعمل بالفعل بشكل أو بآخر، وهي تؤدي دورها بقوة كبيرة».

وأكد ترامب أن المزيد من الدول ستشارك في قوة الاستقرار الدولية، قائلاً: «سيرسلون العدد الذي أريده من القوات».

وفي 18 نوفمبر الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

وبحسب القرار ستدار غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف «مجلس سلام» تنفيذي، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لخطته.