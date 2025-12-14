مقتل 4 عناصر من الأمن السوري في ريف إدلب

قتل مسلّحون أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري في ريف إدلب الأحد، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية والإعلام الرسمي.

وأعلنت الوزارة في بيان "استشهاد أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية" وإصابة عنصر خامس "إثر استهداف تعرّضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرّة النعمان، جنوب محافظة إدلب".

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء بأن مسلّحين أطلقوا النار على عناصر الأمن.

ولم يحدد أي المصدرين هوية المهاجمين.

ويأتي هجوم الأحد غداة استهداف وفد عسكري مشترك في تدمر وسط سوريا والذي تسبب بمقتل ثلاثة أميركيين بينهم جنديان ومدني يعمل مترجما إضافة إلى إصابة عناصر من القوات الأميركية والسورية، بحسب واشنطن ودمشق.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) مقتل منفذ الهجوم وإصابة ثلاثة جنود آخرين، مشيرة إلى أن الوفد كان في تدمر في إطار مهمة دعم للعمليات الجارية ضد داعش.