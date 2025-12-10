وزير خارجية إسرائيل: نحن الآن أبعد ما نكون عن التوصل إلى اتفاق مع سوريا

أكد وزير خارجية الإسرائيل جدعون ساعر، اليوم "الأربعاء"، أن الفجوة قد اتسعت بين "إسرائيل" وسوريا بشأن الاتفاق الأمني المنتظر.

وصرح الوزير بأن الطرفين "أبعد ما نكون عن الاتفاق مع سوريا مما كنا عليه قبل أسابيع قليلة".

وكانت ترى اسرائيل أن التوصل إلى اتفاق مع سوريا أمر ممكن، وإنها تتوقع أن تنشئ سوريا منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق إلى جبل الشيخ ومناطق أخرى.

جاءت هذه التصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد يوم من تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أهمية الحفاظ على "حوار قوي وحقيقي" مع دمشق. وتسعى إدارة ترامب جاهدة للتوصل إلى اتفاقية لمنع الأعمال العدائية بين إسرائيل وسوريا.