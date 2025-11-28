مقتل 10 سوريين وإصابة 6 جنود إسرائيليين في بيت جن بريف دمشق

ذكرت قناة الإخبارية السورية أن عشرة سوريين قُتلوا بينهم أطفال ونساء وأُصيب آخرون في قصف مدفعي وصاروخي إسرائيلي استهدف بلدة بيت جن في ريف دمشق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أنه نفذ عملية في جنوب سوريا "لتوقيف مشتبه بهم".

وأفاد الجيش في بيان أنه "خلال ليل الخميس الجمعة، واستنادا إلى معلومات تم جمعها في الأسابيع الأخيرة، شنت قوات عملية تهدف إلى توقيف مشتبه بهم.

وتابع البيان أن "المشتبه بهم كانوا ينشطون في قرية بيت جن في جنوب سوريا ويقومون بأنشطة إرهابية ضد مدنيين في دولة إسرائيل"، مشيرا إلى إصابة ستة جنود إسرائيليين، ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة، في عمليات تبادل إطلاق النار.

وكان تلفزيون سوريا قد أفاد بسقوط 9 قتلى في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الجمعة بلدة بيت جن بريف دمشق، بالتزامن مع توغل دورية عسكرية إسرائيلية داخل البلدة.

وأضاف أن مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي ومدفعيته، قصفت بيت جن الواقعة على سفوح جبل الشيخ، جنوب غربي دمشق، ما أسفر عن 9 قتلى ووقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

وتابع أن القصف جاء بعد اشتباكات بين الأهالي ودورية للجيش الإسرائيلي توغلت داخل بيت جن واعتقلت 3 شبان، قبل أن تنسحب منها وتتمركز في تلة باط الوردة على أطراف البلدة.