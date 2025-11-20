سوريا.. مقتل جنديين وإصابة آخرين في هجوم لـ"قسد" بالرقة





أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل اثنين من عناصرها وإصابة آخرين في هجوم شنته "قوات سوريا الديمقراطية" ( قسد) بريف الرقة في شمال شرق البلاد.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع ، للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا ) اليوم الخميس :"هاجمت قسد نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة معدان بريف الرقة بعد منتصف الليل، وسيطرت على عدة مواقع عقب تمهيد عنيف بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من جنود الجيش وإصابة آخرين".

وأضافت أن " قواتنا ردت على مصادر النيران، ونفذت هجوماً عكسياً مباشراً أسفر عن استعادة السيطرة على المواقع وطرد القوات المعتدية".

وحمّلت الدفاع السورية "قسد تبعات هذا الاعتداء الغادر والمتجدد بشكل شبه يومي على نقاط الجيش العربي السوري".

بدورها ، نقل تلفزيون سوريا عن مصادر محلية تأكيدها "إغلاق المعبر بين غانم العلي والبوحمد بريف الرقة" ، مشيرة إلى أن إغلاق المعبر جاء بعد هجوم لقسد على نقاط للجيش في بادية المنطقة.