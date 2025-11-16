توغل آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب سوريا

توغلت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤلفة من خمس آليات عسكرية، صباح اليوم الأحد، في أطراف قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا .

وذكر تلفزيون سوريا على موقعه الإلكتروني اليوم أن القوة الإسرائيلية أقامت حاجزاً عسكرياً وشرعت بتفتيش المارة.

وكانت القوات الإسرائيلية توغلت قبل أيام في قرية رسم القطا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزاً عسكرياً ومنعت الأهالي من المرور بعد إخضاعهم للتفتيش، وسط تضييق واضح على السكان.

كما سبق ذلك توغل آخر في منطقة أبو غارة القريبة، حيث أنشأت القوات الإسرائيلية حاجزاً مماثلاً.

وتواصل القوات الإسرائيلية توغلاتها شبه اليومية في ريفي القنيطرة ودرعا، وترافق ذلك مع عمليات اعتقال أُفرج عن بعضها لاحقاً، في حين لا يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن ، طبقا لتلفزيون سوريا .