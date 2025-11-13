إسرائيل تتوغل وتقيم حاجزاً في جنوب سوريا

توغلت القوات الإسرائيلية، أمس، في ريف القنيطرة الجنوبي بجنوب سوريا. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أن «قوة للاحتلال توغلت على الطريق الواصل بين قرية أبو غارة وبلدة سويسة، وأقامت حاجزاً ومنعت المارة من العبور».

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت، أمس، في قريتي الصمدانية والمشيرفة بريف القنيطرة، ووفق الوكالة: «يواصل الاحتلال اعتداءاته على الأراضي السورية، في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، وتدين سوريا هذه الاعتداءات، وتطالب المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة لوقفها.

وفي واشنطن اجتمع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مع نظيريه السوري أسعد الشيباني، والتركي هاكان فيدان، في لقاء ثلاثي أعقب الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.

ووفقاً لما أفاد به النائب الرئيسي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، بحث الوزراء فرص تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، إلى جانب الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك انضمام سوريا رسمياً إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

كما تطرق اللقاء إلى المساعي الجارية لتحديد مصير الأمريكيين المفقودين في سوريا، وأكد روبيو التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم تطلعات الشعب السوري نحو السلام والازدهار، مشدداً على أهمية الشراكة الإقليمية في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

مفاوضات مباشرة

وقال الشرع لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن سوريا منخرطة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكداً أنها قطعت شوطاً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

ووفقاً لـ«روسيا اليوم» قال الشرع رداً على سؤال حول الهجمات المتكررة من الجيش الإسرائيلي: «لقد خاضت سوريا حرباً مع إسرائيل قبل خمسين عاماً، ثم تم التوصل عام 1974 إلى اتفاق فصل القوات.

وهذا الاتفاق صمد خمسين عاماً، لكن عندما سقط نظام الأسد ألغت إسرائيل هذا الاتفاق، وتوسعت في الأراضي السورية، وطردت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، واحتلت مناطق جديدة».

وأكد الرئيس السوري أن التوغل العسكري الذي قامت به إسرائيل داخل الأراضي السورية «لا ينبع من مخاوف أمنية، بل من أطماع توسعية»، مضيفاً: «لطالما ادعت إسرائيل أن لديها مخاوف من سوريا، بسبب ما تعتبره تهديداً من الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني. ونحن من قمنا بطرد تلك القوات من سوريا».

وتابع: «نحن الآن منخرطون في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وقد قطعنا شوطاً مهماً نحو التوصل إلى اتفاق، لكن من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي ينبغي على إسرائيل أن تنسحب إلى حدود ما قبل الثامن من ديسمبر».

وكانت صحيفة «هآرتس» أفادت، الأحد الماضي، قبيل زيارة لقاء الشرع بترامب بأن الرئيس الأمريكي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة مع سوريا حول تفاهمات أمنية مع إسرائيل.

وفي تصريحات أعقبت لقاءه بالرئيس السوري، أكد ترامب أنه على وفاق مع الشرع، وقال: «نحن نتوقع إعلاناً عن اتفاق بين سوريا وإسرائيل، ونريد أن نرى سوريا دولة ناجحة، وأعتقد أن هذا القائد قادر على تحقيق ذلك».