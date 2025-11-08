واشنطن تشطب الرئيس السوري من قائمة الإرهاب قبيل زيارته للولايات المتحدة

شطبت الولايات المتحدة الجمعة رسمياً الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة الإرهاب، وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى واشنطن.

الخطوة التي أعلنتها وزارة الخارجية كانت متوقعة وسط تعاون الشرع مع الولايات المتحدة، وهي تأتي غداة رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عنه في تصويت على نص أميركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان "إن هذه التدابير يتم اتّخاذها في معرض الإقرار بالتقدم الذي تظهره القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد وأكثر من خمسين عاما من القمع في ظل نظام الأسد".

ولفت إلى أن حكومة الشرع تلبي مطالب الولايات المتحدة، بما في ذلك العمل للعثور على الأميركيين المفقودين والتخلص من أي أسلحة كيميائية متبقية.

قبل عام فقط، كان الشرع الملقب حينها بأبي محمد الجولاني، يتزعم هيئة تحرير الشام المنبثقة عن الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وكانت الولايات المتحدة تصنّفه "إرهابيا عالميا" وسبق أن رصدت مكافأة مالية لمن يقدّم معلومات عنه.

وقادت هيئة تحرير الشام ومعها فصائل أخرى العملية العسكرية التي أطاحت بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر.

ويزور الشرع البيت الأبيض الإثنين في حين تعهد الرئيس دونالد ترامب مساعدة سوريا. وعارضت إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في البداية هذه المبادرات وقصفت سوريا بشكل مكثف منذ سقوط الأسد بهدف إضعاف خصمها التاريخي.