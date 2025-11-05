الرئيس السوري يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في "كوب 30"

غادر الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30"، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي سوري الأربعاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "غادر الرئيس الشرع سوريا باتجاه البرازيل في زيارة تمتد حتى 8 نوفمبر للمشاركة في قمة المناخ، وسيتوجه بعد ذلك إلى واشنطن".

وتنعقد في مدينة بيليم الساحلية في البرازيل القمة الثلاثون لتغير المناخ بين يومي 10 و21 نوفمبر، لكن رؤساء الدول والحكومات يجتمعون بين يومي 6 و7 نوفمبر. وتعدّ هذه الزيارة الأولى للشرع إلى أمريكا الجنوبية.

وأعلنت واشنطن "الثلاثاء" أن الشرع سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض "الاثنين".

وسيكون الشرع أول رئيس سوري يجري زيارة رسمية للولايات المتحدة. وتعدّ هذه الزيارة الأولى له إلى واشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحافي إنها "تندرج في أطار جهود (ترامب) من أجل السلام في العالم".

وأوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأحد أن محادثات الشرع مع ترامب تتناول أيضا مكافحة "نظيم داعش" وإعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب التي استمرت أكثر من 14 عاماً.

