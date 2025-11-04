البيت الأبيض: ترامب يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين المقبل

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين المقبل.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، قال في وقت سابق إنّ الرئيس السوري أحمد الشرع سيتوجّه إلى واشنطن في نوفمبر الجاري، لتوقيع اتفاق الانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش الإرهابي".

وردا على سؤال لصحافيين على هامش "حوار المنامة" في البحرين عمّا إذا كان الشرع سيزور واشنطن الشهر الحالي، قال براك "نعم"، مضيفا أنه سيوقع "على الأرجح" اتفاق الانضمام إلى تحالف مكافحة "داعش الإرهابي".

وستكون هذه الزيارة الأولى للرئيس السوري لواشنطن، والثانية له إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سمبتمر الماضي.