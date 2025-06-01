قتيل وجرحى في غارات إسرائيلية على الساحل السوري

شنت المقاتلات الإسرائيلية، فجر أمس، سلسلة من «الغارات الجوية» مستهدفة الساحل السوري. وأكدت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) أن «طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف ثلاثة مواقع في ريفي محافظتي اللاذقية وطرطوس». وأوضحت أن الغارات الإسرائيلية «طالت محيط قريتي زاما وبرج إسلام، وأدت إلى استشهاد مدني وإصابة 3 آخرين بجروح في قرية زاما»، كما استهدفت الغارات محيط مرفأ طرطوس. وأضافت أن الغارات الإسرائيلية أسفرت أيضاً عن أضرار مادية في المواقع المستهدفة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هذه الغارات استهدفت «مواقع عسكرية» وثكنات في منطقة طرطوس واللاذقية، بدون أن يفيد عن وقوع ضحايا.

وقالت إسرائيل: إن هذه الغارات تهدف «لتحييد التهديدات للملاحة البحرية والأمن القومي»، وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، مضيفاً، إن الضربات أصابت منشآت تخزين أسلحة تحتوي على صواريخ في منطقة اللاذقية، تعتبرها تهديداً لحرية الملاحة البحرية. وأضاف بيان الجيش، إنه «تم استهداف مكونات صواريخ أرض-جو في منطقة اللاذقية».

رغم المفاوضات

وتعدّ هذه الغارات الأولى على البلاد منذ نحو شهر، وتأتي بعد إعلان سوريا الشهر الحالي عن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل التي أقرت بوجود مفاوضات وصفتها بـ «المباشرة».

وأعلنت دمشق على لسان وزير إعلامها حمزة المصطفى، ليل الجمعة، عن وجود مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تتمحور حول تفعيل اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974. هذه التصريحات فتحت باب التساؤلات حول شكل المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التدهور الأمني المتصاعد.

وأوضح الوزير السوري أن المفاوضات تُدار عبر وسطاء دوليين، وتهدف إلى إعادة الالتزام بالاتفاقية التي تقيّد التحركات العسكرية على جانبي الجولان. غير أن المراقبين اعتبروا أن الإعلان الرسمي يمثل تحوّلاً في لغة الخطاب السوري، ويشير إلى استعداد من نوع ما للتعامل مع إسرائيل في سياق سياسي أوسع، قد يشمل التهدئة على الجبهة الجنوبية.