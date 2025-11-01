سوريا .. قوات إسرائيلية تتوغل مجددا في ريف القنيطرة





توغلت مجدداً قوات إسرائيلية اليوم السبت، في ريف القنيطرة في جنوب سوريا، ونصبت حاجزا أمنيا، ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة داخل الأراضي السورية.

وأفادت قناة الإخبارية السورية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت عند مدخل قرية صيدا بريف القنيطرة الجنوبي بثلاث آليات عسكرية محملة بالجنود، وأقامت حاجزاً ميدانياً لتفتيش المركبات.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار في الهواء عقب تجمع محتجين من أهالي قرية صيدا بالقرب من الحاجز الذي أقامته على مدخل القرية.

وذكرت أن خمس آليات عسكرية إسرائيلية دخلت قرية أوفانيا وتابعت تحركها باتجاه جورة الشيخ وصولاً إلى تل أحمر بريف القنيطرة الشمالي.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد وضعت أمس الجمعة، بوابة حديدية عند مدخل قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، لفصل القرية عن محيطها في إطار تشديد السيطرة على المنطقة المحاذية لخط وقف إطلاق النار.

وفي 29 أكتوبرالفائت، نصبت قوات إسرائيلية حاجزاً عسكرياً في بلدة بئر عجم بريف القنيطرة، وفتشت المارة في المنطقة.