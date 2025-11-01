المبعوث الأمريكي: الرئيس السوري يزور واشنطن قريباً

أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور واشنطن قريباً.

وقال المبعوث الأمريكي: نأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش خلال زيارة الشرع إلى واشنطن.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، من خلال مشروع "قانون تفويض الدفاع الوطني" الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حالياً.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله اليوم: إن "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت بالأغلبية في العاشر من الشهر الجاري لصالح مادةٍ ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع، تنصّ على إلغاء "قانون قيصر"، وبات المشروع بحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس النواب ومن ثم توقيع الرئيس ترامب عليه ليصبح نافذاً.