صحيفة أمريكية: «داعش» عاد إلى توسيع نشاطه في سوريا

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال الأمريكية»، أمس، أن تنظيم داعش الإرهابي عاد إلى توسيع نشاطه في سوريا، فيما توصلت السلطات السورية ومسلحون فرنسيون إلى اتفاق ينهي الاشتباكات التي اندلعت الأربعاء شمال غربي سوريا.

وذكرت الصحيفة أن مسلحي «داعش» نفذوا أكثر من 117 هجوماً منذ مطلع العام الجاري في مختلف المناطق السورية، مقارنة بـ73 هجوماً في 2024.

واعتبرت أن تراجع الوجود الأمريكي في شمال وشرق سوريا أتاح للمرتزقة فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم، ما أضعف من قدرة التحالف الدولي على مراقبة الصحراء والحدود السورية – العراقية، التي تشهد نشاطاً متزايداً لخلايا التنظيم.

ووفقاً للصحيفة، فإن عودة نشاط «داعش» سببه عوامل عدة، من بينها حالة الفلتان الأمني، وفشل الحكومة الانتقالية في بسط سيطرتها على كامل مناطق البادية، وهو ما خلق مساحات واسعة أتاحت للمرتزقة التحرك بحرية، معتمدين على شبكات مالية محلية ودعم خارجي عبر وسطاء.

ووفق تقديرات نقلتها الصحيفة، يتراوح عدد مسلحي التنظيم في سوريا بين 2500 و3000 مسلح، ينتشر معظمهم في البادية ودير الزور.

وحذرت من أن تصاعد هذا النشاط بات يشكل تهديداً يتجاوز الحدود السورية، وسط مخاوف غربية من عودة سوريا لتكون قاعدة لانطلاق عمليات خارجية للمجموعات المتطرفة، وعلى رأسها «داعش».

المسلحون الفرنسيون

في غضون ذلك، توصلت السلطات السورية ومسلحون فرنسيون، أمس، إلى اتفاق ينهي الاشتباكات التي اندلعت، الأربعاء، في شمال غرب البلاد، وفق ما أفادت به مصادر من الطرفين.

وينص الاتفاق على وقف لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من محيط مخيم حارم في محافظة إدلب، حيث يتحصن مقاتلون فرنسيون بقيادة عمر ديابي المعروف باسم عمر أومسن، وهو إرهابي فرنسي من أصول سنغالية، متهم بخطف فتاة ويرفض تسليم نفسه للسلطات.

وقال مصدر أمني في إدلب، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس «حصل اتفاق وتم تنفيذ البنود»، التي تفضي إلى «وقف إطلاق النار بين الطرفين وسحب السلاح (الحكومي) الثقيل وفتح المخيم أمام الحكومة السورية».

وينص الاتفاق أيضاً على إحالة قضية خطف الفتاة إلى وزارة العدل، وتكليف ثلاثة من المقاتلين الأجانب من آسيا الوسطى بمتابعة ملف ديابي أمام القضاء.

وقال مصدران أمنيان في إدلب ومصدر آخر من المقاتلين إن وقف إطلاق النار ساري المفعول.

وأكد جبريل المهاجر وهو ابن ديابي، عبر تطبيق «واتساب» حصول الاتفاق وصحة بنوده. وشكّلت هذه أول مواجهة تعلن السلطات الجديدة خوضها ضد مسلحين أجانب، منذ إطاحتها بحكم الرئيس السابق بشار الأسد.