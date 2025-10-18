وزير الخارجية السوري: نعمل على معالجة آثار "الدبلوماسية الابتزازية" السابقة

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا استطاعت تحويل سياستها الخارجية إلى دبلوماسية منفتحة على الحوار والتعاون، بعيدا عن سياسة الاستقطاب التي اعتمدها النظام السابق.

وقال الشيباني خلال لقاء مع القناة الإخبارية السورية، إن الحكومة تعمل على معالجة آثار السياسة السابقة التي اعتمدت على ما وصفه بـ"الدبلوماسية الابتزازية"، مشيراً إلى أن الدبلوماسية السورية الحالية هي ركن أساسي من إعادة الإعمار وخط الدفاع الأول عن مصالح السوريين وتهدف إلى حماية سوريا من أي استهداف أو استقطاب، ومعالجة العقوبات الاقتصادية التي لا تزال تؤثر على التنمية الاقتصادية.

وأوضح الشيباني أن سوريا الجديدة تُذكر اليوم في المحافل الدولية كمثال يثير الفخر، مؤكدا أن السياسة الخارجية الجديدة بعيدة عن الاستقطاب ولم تضع البلاد في أي محور عدائي تجاه أي دولة.