توغل إسرائيلي جديد في الجنوب السوري

تمركز رتل عسكري إسرائيلي أمس، على الطريق الواصل بين بلدة الحميدية ومبنى المحافظة بمدينة القنيطرة في جنوبي سوريا. وذكر «تلفزيون سوريا» أن الرتل يتألف من 14 آلية عسكرية، بينها ثلاث دبابات من طراز ميركافا، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية عززت من انتشارها في المنطقة من دون معرفة الأسباب المباشرة لهذه التحركات.

وأشار إلى إطلاق القوات الإسرائيلية سراح شابين كانت قد اعتقلتهما السبت في ريف القنيطرة الأوسط، خلال عملية توغّل مفاجئة في المنطقة.

ويشهد جنوبي سوريا توغلات إسرائيلية داخل المنطقة العازلة، كما تواصل القوات الإسرائيلية توسيع وجودها العسكري في محافظة القنيطرة.

في شرقي سوريا، ضبطت قوى الأمن الداخلي مستودعاً يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، يعود لفلول النظام السابق، وذلك في مدينة موحسن بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقالت محافظة دير الزور، في منشور أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن «قوى الأمن الداخلي بالمحافظة تمكنت من ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من الذخائر والأسلحة في أحد المنازل المهجورة بمدينة موحسن». وأشارت إلى أن «ذلك يأتي ضمن الحملة الأمنية التي أطلقتها قيادة الأمن الداخلي لملاحقة فلول النظام والميليشيات الإيرانية في المحافظة».

ملف المفقودين

في الأثناء، تعهّدت السلطات السورية مساعدة واشنطن في البحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا، وفق ما أفاد المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم باراك أمس، في إعلان يأتي بعيد رفع العقوبات الاقتصادية وفتح صفحة جديدة في العلاقات.

وقال باراك في منشورات على منصة إكس «خطوة قوية إلى الأمام. لقد وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأمريكيين أو رفاتهم، لإعادتهم إلى بلدهم».

وأضاف «أوضح الرئيس دونالد ترامب أن إعادة المواطنين الأمريكيين إلى ديارهم أو تكريم رفاتهم بكرامة، هو أولوية قصوى في كل مكان. وستساعدنا الحكومة السورية الجديدة في هذا الالتزام». وعدّد من بين المفقودين أوستن تايس وماجد كمالماز وكايلا مولر.

وبحسب مصدر سوري مطلع على المحادثات بين الحكومتين السورية والأمريكية بشأن ملف المفقودين، هناك 11 اسماً لآخرين على قائمة واشنطن، هم سوريون لديهم جنسيات أمريكية، من دون أن يحدد أي تفاصيل أخرى.