مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بنداً يتيح إلغاء قانون قيصر على سوريا نهاية 2025

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، بنتيجة تصويت 77 مؤيدا مقابل 20 معترضا.

وأكد المجلس السوري الأمريكي في واشنطن أن المادة التي أدرجت في الموازنة تنص على إلغاء قانون قيصر دون أي قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا التطور يمثل تحولا مهما في الجهود المبذولة لإنهاء آثار القانون الذي فرض قيوداً اقتصادية قاسية على سوريا.

وأضاف أن مجلس الشيوخ أقر أيضا المادة بعد أن تم تعديل صياغتها، موضحا أن البنود التي كانت تلزم بإعادة فرض العقوبات تلقائيا في حال عدم الالتزام بها، أصبحت الآن أهدافا غير ملزمة، بحيث يعاد النظر في قانون قيصر ومناقشة إمكانية إعادة فرضه فقط إذا لم يتحقق أي تقدم في هذه الأهداف خلال فترة 12 شهراً متتالية.

ورحبت الحكومة السورية بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة "إكس": "على مدى الأشهر الماضية، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وبعزيمة فريقي في وزارة الخارجية، عملنا على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت وطننا اقتصاديا وسياسيا: قانون قيصر."

وأضاف الشيباني أن إلغاء القانون يعد "خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقًا جديدًا نحو البناء والتعافي. به تُستعاد كرامة الإنسان السوري وحقّه في أن يعمّر أرضه ويصنع مستقبله، وتستعيد مؤسسات الدولة نبضها لتنهض وتزدهر. إنها بداية عهدٍ جديد من البناء والإحياء، عهد يقوم على الكرامة والعدالة."