وزير الدفاع السوري يعلن عن "وقف شامل لإطلاق النار" مع الأكراد

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة الثلاثاء عن "وقف شامل لإطلاق النار" مع الأكراد في شمال وشمال شرق البلاد، عقب لقائه قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في دمشق.

وكتب أبو قصرة في منشور على إكس "التقيت قبل قليل بالسيد مظلوم عبدي في العاصمة دمشق واتفقنا على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بكافة المحاور ونقاط الانتشار العسكرية شمال وشمال شرق سوريا، على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق فوريا".

وأتى ذلك عقب مواجهات بين قوات مرتبطة بالطرفين في مدينة حلب ليل الاثنين، أسفرت عن مقتل شخصين.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الثلاثاء أن الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيين بمدينة حلب، وذلك بعد تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع السورية أمس الاثنين إن الجيش أعاد الانتشار على طول عدة جبهات لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست تمهيدا لعمل عسكري، وإنما تهدف إلى منع الهجمات المتكررة ومحاولات الجماعة التي يقودها الأكراد للسيطرة على أراض.

وذكرت وكالة سانا نقلا عن الوزارة أن "تحركات الجيش العربي السوري تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرق سوريا، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة لقوات قسد واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، وقيامها بمحاولة السيطرة على نقاط وقرى جديدة".

وأضافت نقلا عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع "نلتزم باتفاق العاشر من آذار، ولا توجد نوايا لعمليات عسكرية".

وألقت الاشتباكات بين الجانبين بظلالها على اتفاق تم توقيعه في مارس بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الجديدة لدمج تلك القوات في مؤسسات الدولة.