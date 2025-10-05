بدء عمليات الفرز في انتخابات مجلس الشعب السوري

بدأت عمليات فرز الأصوات في بعض المراكز الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب السوري التي انطلقت صباح الأحد

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة قوله: "بدأ ظهور النتائج الأولية لفرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظات بعد أن أدلى أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة لاحقاً بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي.

وتستمر عمليات الانتخابات في المراكز الانتخابية وعددها 50 مركزا في المحافظات السورية التي شهدت عملية انتخابات.

وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد: "بدأت انتخابات مجلس الشعب صباح اليوم بعد تجهيز المراكز الانتخابية بكافة التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية وتجري الآن في مركز دمشق العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة وعدد الهيئة الناخبة 500 عضو والمرشحين 140 يتنافسون على 10 مقاعد".

وأضاف الأحمد أن الانتخابات جرت أمام وسائل الإعلام وعدد من البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في دمشق وخلال الساعات القادمة سوف تعلن النتائج وغدا يتم استقبال الطعون على العملية الانتخابية وبعدها يتم رفع النتائج إلى الرئيس أحمد الشرع حتى يتم ترميم الثغرات التي جرت خلال الانتخابات لجهة تمثيل النساء وغيرها".