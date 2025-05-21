أمريكا تحذر من حرب أهلية قريبة وتقسيم سوريا وأوروبا ترفع العقوبات

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس، أن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من حرب أهلية. وقال أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ: «تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع، وليس عدة أشهر، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي إلى تقسيم البلاد».

ودافع وزير الخارجية الأمريكي عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات والتواصل مع حكومة دمشق. ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل.

وأضافت كالاس: «لقد وقف الاتحاد الأوروبي دائماً إلى جانب السوريين طوال السنوات الأربع عشرة الماضية، وسنواصل القيام بذلك». وكان التكتل خفف بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها.

ووجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر للاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات.