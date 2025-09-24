الأمم المتحدة: مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد

عاد مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، داعية إلى توفير مزيد من الدعم لتمكين آخرين من العودة.

وجاء في بيان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "خلال تسعة أشهر فقط، عاد مليون لاجئ إلى بلادهم منذ سقوط حكومة بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024"، داعية المجتمع الدولي إلى توفير "مزيد من الدعم لوضع حد لمعاناة وتشريد ملايين السوريين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم خلال السنوات الـ14 الماضية، ومساعدة البلاد في إعادة الإعمار".

