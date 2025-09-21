الشرع يشيد بخطوات ترامب نحو سوريا ويأمل لقاءه قريباً

بعد وصوله إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع عن أمله في لقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأحد، شدد الشرع على أهمية اللقاء لمناقشة مستقبل العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن ترامب اتخذ خطوات كبيرة تجاه بلاده.

كما أشار الرئيس السوري إلى ضرورة استعادة العلاقات الأميركية-السورية بشكل جيد ومباشر، مؤكداً أن العالم خذل سوريا في الماضي، لكنه يرى اليوم إمكانية مساعدة بلاده عبر رفع العقوبات المفروضة.

وأوضح الشرع أن إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا ساهم في إخراج الميليشيات الإيرانية من المنطقة، مؤكداً على أهمية العمل لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية السورية أعلن الأحد، أن الرئيس أحمد الشرع توجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الثمانين.

وسيشارك الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بين 23 و30 سبتمبر الجاري، برفقة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، ووفد دبلوماسي رفيع المستوى، وفق ما أفادت سابقا وكالة "سانا"، ما يجعله أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة منذ حرب يونيو 1967 مع إسرائيل.كما سيشارك الشرع والشيباني في العديد من الاجتماعات والفعاليات بالأمم المتحدة، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة بأعمال الجمعية العامة، حسب سانا.

كذلك يرتقب أن يتحدث خلال فعالية إعلامية خاصة مساء اليوم الأحد إلى جانب مشاركين آخرين.