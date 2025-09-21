تصعيد في محافظة حلب.. تفاصيل القصف الدامي على قرية أم التينة

نفت السلطات في دمشق الأحد الاتهام الموجه إليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية بقصف قرية في محافظة حلب السبت، وحمّلتها مسؤولية الهجوم الذي قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه أسفر عن مقتل سبعة مدنيين.

وأفاد المرصد بمقتل خمس نساء وطفلين في قرية أم التينة في منطقة بلدة دير حافر بريف حلب (شمال) بقصف شنّه "عناصر من الجيش السوري". كما اتهمت قوات سوريا الديمقراطية "فصائل تابعة لحكومة دمشق ومؤيدة لتركيا" بقصف القرية.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية التي تشكل قوات سوريا الديمقراطية ("قسد") قوتها الأمنية والعسكرية، على مساحات شاسعة من شمال سوريا وشمال شرقها تضم حقول نفط وغاز.

وتقع منطقة دير حافر على خطوط التماس بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية، حيث تدور اشتباكات متقطعة في المنطقة، بحسب ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

والأحد، أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية في بيان "قامت قوات قسد يوم أمس السبت باستهداف قرى تل ماعز، علصة، الكيارية في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون، وأثناء قصفها للقرى الخارجة عن سيطرتها، رصدت قواتنا إطلاق صواريخ من إحدى راجمات قسد باتجاه قرية أم التينة الواقعة تحت سيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك".

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة "سانا" الرسمية "نوضح ما جرى من قصف نفذته قوات قسد على مدن وقرى ريف حلب الشرقي، ونؤكد نفينا القاطع لما تروّجه وسائل الإعلام التابعة لها بشأن قيام الجيش العربي السوري باستهداف قرية أم التينة"، متّهماً قوات قسد بمواصلة "استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج".

وكان المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له ويعتمد على شبكة مصادر داخل سوريا، أفاد في وقت سابق السبت باندلاع اشتباكات "استخدمت فيها طائرات مسيرة وأسلحة ثقيلة" بعد استهداف الجيش مواقع عسكرية لـقوات سوريا الديمقراطية في منطقة دير حافر.

من جهتها قالت "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة في بيان "ارتكبت فصائل تابعة لحكومة دمشق ومؤيدة لتركيا مساء السبت مجزرةً بحق المدنيين في قرية أم التينة".

وبعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد أواخر العام الماضي، أبرمت الإدارة الذاتية الكردية والسلطات الجديدة في دمشق في 10 مارس اتفاقاً حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، لكن بنوده لم تطبق بعد بسبب خلافات بين الطرفين.

وتدعو الإدارة الذاتية الكردية إلى نظام حكم يحافظ على قدر من استقلاليتها، لكن دمشق ترفض "أي شكل" من أشكال اللامركزية.