إسرائيل تتوغل بريف القنيطرة في سوريا وتقيم حاجزاً للتفتيش

توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، في جنوب سوريا، وأقامت حاجزاً مؤقتاً فيها، وذلك رغم إعلان دمشق أمس أن مفاوضاتها مع إسرائيل أوشكت على التوصل لاتفاق.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي "نصبت الحاجز عند المدخل الغربي للبلدة بشكل مفاجئ"، وأوقف الجنود "عدداً من السيارات المدنية وطلبوا من الركاب إبراز بطاقاتهم الشخصية".

وأكدت أن جنودا إسرائيليين "يفتشون المارة بدقة، دون تسجيل أية حالات اعتقال"، مشيرةً إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، توغلت قوات إسرائيلية في عدة مناطق بريفي درعا والقنيطرة ثم انسحبت منها لاحقاً.

يأتي التوغل اليوم بينما كان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قال، أمس الجمعة، إن مفاوضات بوساطة أميركية مع إسرائيل أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريباً، شبيها باتفاق عام 1974.