استقالة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن اليوم "الخميس" تقديم استقالته بعدما أمضى سبع سنوات تقريبا في هذا المنصب.

وقال بيدرسن في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا "أود أن أبلغ المجلس بأني أطلعت الأمين العام على نيتي التنحي بعد أكثر من ست سنوات ونصف السنة في منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا وقد وافق على طلبي" موضحا أنه اتخذ قراره "لأسباب شخصية".

وغير بيدرسون، دبلوماسي نرويجي ولد عام 1955 في عاصمة النرويج أوسلو، وحصل على درجة عليا في الفلسفة. شغل مناصب عدة في وزارة الخارجية النرويجية، ليبدأ بعدها العمل في الأمم المتحدة عام 2003.

شغل منصب مبعوث الأمين العام الخاص إلى جنوب لبنان، ثم المنسق الأممي الخاص في لبنان، قبل أن يُعين مبعوثا خاصاً إلى سوريا عام 2018.

بدأ بيدرسون مسيرته في السلك الدبلوماسي عام 1985، وشارك ضمن الفريق النرويجي في مفاوضات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

في 31 أكتوبر 2018، كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن تعيين بيدرسون مبعوثاً خاصاً له إلى سوريا خلفا لستيفان دي مستورا.