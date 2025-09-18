وزير الخارجية السوري يتوجّه إلى واشنطن في أول زيارة رسمية

يقوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الخميس بزيارته الأولى لواشنطن حيث سيبحث رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وفق ما أفاد مصدر في الخارجية السورية لوكالة فرانس برس.

وهي أول زيارة يقوم بها وزير سوري للخارجية الى الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عاما. وقال المصدر "سيتوجه وزير الخارجية السوري إلى واشنطن من اجل بحث رفع العقوبات المتبقية عن سوريا".

وتأتي الزيارة في وقت جرى فيه تسريح بعض من أكبر الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا بشكل مفاجئ، فيما تسعى واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد في سوريا مع الإدارة المركزية في دمشق تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.

وتتوسط الولايات المتحدة أيضا بين إسرائيل وسوريا. وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يزور نيويورك الأسبوع المقبل لحضور انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل قد تسفر عن نتائج في الأيام المقبلة.