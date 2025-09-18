صدور اللوائح الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة لمجلس الشعب السوري

أفاد المتحدّث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة بأنه تصدر اليوم الخميس لوائح الأسماء الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة ويفتح باب الطعون أمام المواطنين.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن نجمة قوله إن هناك تمثيلا عاليا لكل مكونات وشرائح وطوائف الشعب السوري ضمن الهيئات الناخبة بما فيهم الطائفة اليهودية في مدينة دمشق.

وأضاف أن الرقابة الشعبية ومرحلة الطعون هي سلاح اللجنة العليا الأخير لمنع تسرب داعمي النظام السابق للهيئات الناخبة، داعيا المواطنين السوريين إلى التعاون مع اللجنة لكشف أي خطأ في الاختيار لا يتوافق مع الشروط والمعايير.

ويتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري.